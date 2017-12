Al Mercato del Carmine week end tra musica e cibo

Genova – Arriva il fine settimana che precede il Natale e il Mercato del Carmine si anima con due serate musicali accompagnate dalla buona cucina.

Si inizia questa sera con il Lounge Cafè Trio, formato da Lorenzo Gazzano al piano, Franco Griffeo al basso e Sandro Vignolo alla batteria che, a partire dalle 20.30, proporrà successi in chiave jazz, bossa e lounge.

Basso, batteria e pianoforte per un trio che vanta anni di esperienza e migliaia di concerti e che regalerà una personale interpretazione dei grandi successi italiani ed internazionali.

Un duo, invece, si esibirà sabato 23 dicembre. Si tratta degli Akustika Duo che, sempre dalle 20.30 proporranno la loro musica, nata all’ombra della Lanterna.

Alla voce Elisa Sartori, accompagnata da Roberto Magnani, che vanta anni di esperienza come musicista, compositore ed arrangiatore. I due porteranno in scena il loro progetto che si compone di un repertorio melodico pop rock arrangiato in chiave acustica.

In entrambe le serate, la proposta dello chef sarà quella di accompagnare alla musica del buon cibo con un menu ricco di abbinamenti e sapori.