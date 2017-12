Despacito diventa “Un imbuto per Natale nel video musicale di Occupy Albaro contro il Neuroblastoma

Genova – Un video musicale a tema natalizio per invitare i genovesi (e non solo) a donare fondi per la ricerca contro il Neuroblastoma, una delle forme più aggressive di tumore che colpisce i bambini.

A realizzarlo il gruppo di Occupy Albaro che ha deciso di scendere in campo con un’iniziativa particolare per aiutare l’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma che opera a stretto contatto con l’Ospedale pediatrico Giannina Gaslini.



