Genova Brignole, comitato cittadino modifica progetto per parcheggio multipiano

Genova – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, ha approvato un Protocollo di intesa con Comune di Genova e Rfi (Rete ferroviaria italiane) per modificare il progetto del nuovo parcheggio multipiano della stazione di Genova Brignole collocato all’imbocco delle nuove galleria S. Tomaso e Colombo. Il nuovo studio di fattibilità è stato redatto da un comitato di cittadini costituitosi in cooperativa e prevede, oltre agli spazi verdi, tre livelli di parcheggio con circa 300 posti auto a disposizione. “Regione Liguria condivide con Comune e Municipio questa impostazione, sia a livello urbanistico che paesaggistico, funzionale ed ambientale – spiega l’assessore Giampedrone -. Riteniamo che le modifiche proposte migliorino il progetto e il suo impatto. La collaborazione con i cittadini è per noi fondamentale per procedere al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture della nostra regione, facendo partecipare le persone e condividendo con loro progetti e obiettivi”.

