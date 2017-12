Genova Campi, incidente in corso Perrone. Grave un motociclista

Genova – A pochi giorni di distanza dall’incidente di Corso Armellini nel quale ha perso la vita una donna di 51 anni, intorno alle 15 di questo pomeriggio si è verificato un altro grave incidente che ha coinvolto un motociclista nella zona di Genova Campi. Il frontale tra un’automobile e il mezzo a due ruote è avvenuto in Corso Perrone, tra via Renata Bianchi e Via Trenta Giugno. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire: quel che fin da subito si è capito è che l’incidente appariva molto grave. Il conducente della moto è stato soccorso dalla Croce Oro di Sampierdarena e trasportato d’urgenza in gravissime condizioni all’Ospedale Galliera. Seguono aggiornamenti.

