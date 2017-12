Musica – Antonio Maggio e Pierdavide Carone insieme in “Diamoci del Tour”, annunciate le prime date

Genova – Un sodalizio artistico che si rinforza raccontando due storie e due percorsi artistici musicali attraverso una serie di appuntamenti live acustici nei club d’Italia. Questo è “Diamoci del Tour” che vede sul palco Antonio Maggio e Pierdavide Carone, impegnati nella prima data il prossimo 29 dicembre all’Auditorim Baglioni di Andria.

Il tour per il cantante salentino e per il vincitore della critica nell’edizione 2009 di amici proseguirà a Milano, al Memo Music Club il 13 gennaio mentre il 17 i due si esibiranno allo spazio Musica di Pavia.

Un inedito viaggio musicale per i due artisti che hanno dato vita al progetto unendo le loro sonorità riconoscibili dando vita ad uno spettacolo unplugged ed intimo che vuole coinvolgere gli spettatori e trascinarli in un viaggio tra i loro grandi successi ed i brani di altri cantautori a loro particolarmente vicini.

Antonio Maggio, vincitore della sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo del 2013 con il brano “Mi servirebbe sapere”, divenuto disco d’oro, ha iniziato la sua carriera con il gruppo vocale Aram Quartet, con il quale ha vinto la prima edizione di X Factor. Dopo due dischi con la formazione che ha conosciuto la notorietà grazie al popolare talent, Antonio ha iniziato la sua carriera solista che lo ha portato a vincere, nel novembre del 2016, c il premio Giorgio Faletti per il brano “Amore Pop” con menzione speciale per il valore letterario del pezzo.

Pierdavide Carone, invece, è arrivato al successo grazie alla partecipazione ad Amici, arrivando terzo e debuttando con l’album “Una canzone pop”, opera premiata con il miultiplatino e premiata dalla SIAE come miglior opera prima.

Nella carriera di Pierdavide arriva il Festival della canzone italiana ma come autore, suo è infatti il brano con cui Valerio Scanu si è aggiudicato il festival “Per tutte le volte che”. Come cantante sale sul palco accanto ad un mostro sacro della musica italiana, Lucio Dalla, conio quale interpreta, nel 2012, Nanì.