Genova invasa dai Babbi Natale per il Gaslini

Genova – In 1300 si sono presentati all’appello, questa mattina, rigorosamente vestiti da Babbo Natale, per partecipare alla “Camminata di Babbo Natale” organizzata per raccogliere fondi per l’ospedale Gaslini.

Una manifestazione colorata e divertente che ha visto la partecipazione di famigliole, gruppi di ragazzi, boy scout e tanti appassionati di Trekking.

Ad organizzare l’evento, infatti, l’associazione My Trekking di Genova che ha lanciato per la prima volta l’iniziativa e che ha già annunciato che l’anno prossimo la manifestazione tornerà ancora più grande.

La sfilata dei Babbi Natale è iniziata verso le 10,30 e gli oltre mille partecipanti hanno percorso via san Lorenzo sino a piazza Matteotti riempiendo interamente la strada con un colpo d’occhio davvero entusiasmante.

Ben 5 i chilometri della passeggiata, a ritmo libero e senza competizione, per festeggiare il Natale in modo originale e divertirsi facendo beneficenza.



