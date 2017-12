Incidente mortale a Sestri Levante, muore un 25enne in auto

Sestri Levante (Genova) – Incidente mortale, nella notte, lungo la statale Aurelia. L’auto con a bordo un ragazzo di 25 anni si è schiantata contro le pareti della galleria Sant’Anna in circostanze ancora tutte da chiarire.

Il giovane alla guida è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 2,30 di notte e sono in corso rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente che potrebbe essere stato causato da un malore o da un colpo di sonno.

La strada statale che collega Sestri a Cavi di Lavagna è rimasta chiusa a lungo per consentire lo sgombero dell’auto e per i rilievi necessari alle indagini.

Si cercano eventuali testimoni per maggiori dettagli sulla dinamica e per verificare eventuali responsabilità di terzi.

