Motocross in corsia all’Ospedale Gaslini di Genova

Genova – Moto da cross a spasso per i reparti dell’ospedale Gaslini. La mototerapia del campione di freestyle Vanni Oddera è tornata tra le corsie dei reparti più delicati dell’ospedale per festeggiare il Natale in modo davvero oroginale.

Insieme a motoslitte, pony, bici da mountain bike e persino un falco, Oddera ha fatto trascorrere ai piccoli pazienti dell’ospedale qualche ora di serenità e divertimento.

Un’attività che Oddera ha lanciato da tempo e che si consolida anche con un team di amici campioni che, insieme a lui, gira l’Italia e non solo per questo tipo di attività benefiche.

I bambini possono salire sulle moto per fare un giro o ammirare le evoluzioni dei campioni che hanno deciso di offrire un pò del loro tempo per far sorridere chi soffre e sta combattendo contro terribili malattie.

Share 0 Share 0 Share 0