Savona, oggi la protesta dell’ENPA contro l’ordinanza sui cani del sindaco Caprioglio

Savona – Giunto dall’ENPA di Savona, il messaggio che porterà questo pomeriggio alle ore 16 molte persone, proprietarie di cani, a radunarsi in Piazza Vacciuoli è stato recepito e così quest’oggi andrà in scena una vera e propria protesta pacifica, armati di bottigliette d’acqua per restare nel rispetto della nuova legge varata dalla giunta Caprioglio. La protesta si svilupperà da Piazza Vacciuoli sino a Piazza Sisto IV e terminerà con la possibilità di firmare una petizione contro l’ordinanza sindacale che vieta l’ingresso nel centro storico ai cani.

“Le ordinanze non possono essere punitive – ha spiegato l’ENPA Savona in una nota – ed è risaputo che un’ordinanza, quando in situazioni di “contingibilità ed urgenza” , detta un obbligo ed indica una sanzione a cui verrà sottoposto chi fosse trovato a non rispettare questo obbligo“.