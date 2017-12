Autobus danneggiato a Sturla, indagini in corso

Genova – Ancora indagini sull’assalto ad un autobus della linea 607 avvenuto la notte tra gioveì e venerdì in piazza Sturla, nell’omonimo quartiere del levante genovese. Saranno forse le telecamere della zona a fornire elementi utili a identificare i responsabili del lancio di bottiglie di vetro contro il mezzo e dei colpi dati alle vetrate con lo scopo di mandarle in frantumi.

A denunciare l’episodio sono stati i componenti del sindacato Orsa in AMT che tornano a chiedere maggiore sicurezza per gli autisti che troppo spesso sono oggetto di aggressioni di vario genere.

In questo caso si indaga ancora per ricostruire quanto avvenuto e le motivazioni del gesto.

Il danno alla vettura di AMT ha costretto alla sostituzione del mezzo e alle riparazioni e i responsabili rischiano pesanti sanzioni e l’obbligo al risarcimento.

