Capodanno a San Bartolomeo al mare senza botti e fuochi d’artificio

San Bartolomeo al Mare (Imperia) – Botti di Capodanno vietati e multe sino a 500 euro a chi farà esplodere razzi, petardi e mortaretti durante le festività natalizie e per San Silvestro. Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha scelto la “tolleranza zero” per chi vuole festeggiare l’arrivo del nuovo anno sparando fuochi d’artificio per le vie e in tutto il territorio comunale.

Lo ha messo nero su bianco, con un’ordinanza firmata dal sindaco Valerio Urso che vieta, dal 23 dicembre al 7 gennaio e su tutto il territorio comunale, l’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e altri oggetti simili.

L’Amministrazione Comunale potrà concedere deroghe su richiesta scritta e motivata nell’ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni. Le violazioni al provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 €.

“Si tratta di un provvedimento – spiega Urso – che prendiamo da alcuni anni per tutelare la quiete pubblica, oltre che la sicurezza e l’incolumità delle persone e degli animali”