Incendio a Teglia, una raccolta di fondi per la famiglia

Genova – Una raccolta di fondi per sostenere la famiglia colpita dalla tragedia dell’incendio divampato in un’abitazione di Teglia, in via Monte Sei Busi. Per cercare di aiutare la famiglia colpita, amici e familiari hanno organizzato una petizione on line, che viaggia anche sui social network, per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere una somma di denaro per le prime necessità.

A Certosa è possibile fare le donazioni direttamente presso la drogheria Giuliano, in piazza Petrella mentre i versamenti tramite conto corrente bancario sono possibili grazie alla petizione lanciata da don Valentino Porcile, della parrocchia della SS: Annunziata di Sturla che si è subito mobilitata in favore della famiglia.

In questo caso è possibile effettuare versamenti piccoli e grandi sull’ Iban è IT61Q0503401403000000001521.

E’ ovviamente importante inserire la causale nel versamento “per Sara”.

Moltissime le iniziative di singoli cittadini e di gruppi di amici che desiderano essere vicini alla famiglia in questo momento di dolore e di difficoltà.

Share 0 Share 0 Share 0