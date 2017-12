Sanremo – Rubati i regali di Natale per i bambini ricoverati all’ospedale Borea

Sanremo – Ladri sono entrati in azione di notte ed hanno portato via i regali di Natale per i piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’ospedale Borea. Un gesti inqualificabile che sta suscitando una forte reazione di tutto il personale, delle famiglie dei pazienti e di tutta la città in generale.

Rubare i doni destinati a bambini che soffrono, nel periodo dell’anno che dovrebbe essere invece di festa e gioia, rende particolarmente odioso il gesto.

Sul caso è stata aperta un’indagine per accertare come si sono svolti i fatti anche perchè alcuni dei doni erano particolarmente “ingombranti” e i ladri devono aver avuto il tempo di smontarli e caricarli in più mezzi di trasporto.

Difficile che le operazioni siano avvenute senza che nessuno abbia visto o sentito nulla e ora si cercano anche le immagini delle videocamere di sorveglianza per cercare elementi utili alle indagini.

Nel frattempo è scattata la gara di solidarietà della città di Sanremo e non solo e chi aveva donato giochi e dolciumi ha già “rimpiazzato” i doni rubati per cercare di non turbare troppo i piccoli bambini ricoverati.

Scoppiano anche le polemiche perchè l’ospedale dovrebbe essere un luogo sorvegliato e della massima sicurezza mentre, evidentemente, qualcosa non ha funzionato e i ladri hanno potuto organizzare il colpo studiando orari e modalità e sono riusciti ad entrare in azione e portare via parecchio materiale senza essere disturbati.

