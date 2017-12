Miracolo di Natale a Sanremo – Cittadini e commercianti ricomprano i doni rubati

Sanremo – Come in un film di Natale. I doni rubati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Borea sono stati ricomprati e ri-donati da cittadini e commercianti. Un lieto fine per la brutat storia di Natale che ha visto il furto dei doni natalizi destinati ai piccoli ospiti dei reparti.

Ignoti si erano introdotti nell’ospedale ed avevano rubato tutti i pacchetti, lasciando i bambini senza le loro sorprese.

La notizia ha inorridito Sanremo (e non solo) e subito è scattata la corsa benefica a riacquistare i doni.

Cittadini, aziende e commercianti hanno fatto a gara per riportare al più presto i regali sotto l’albero dell’ospedale, per evitare che i bambini ricoverati si accorgessero di quello che era successo.

Chi aveva regalato la grande cucina destinata agli spazi gioco del “Borea” ha portato un “sostituto” appena ha saputo del furto ma anche tante famiglie hanno voluto fare la loro parte per riportare la gioia in corsia.

In breve tutti i doni sono stati sostituiti da nuovi pacchetti e questa mattina i piccoli pazienti hanno potuto aprire i pacchetti come se nulla fosse accaduto.

Un gesto davvero “natalizio” che si contrappone all’inqualificabile comportamento dei ladri, ancora ignoti.

