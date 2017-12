Prato, incendio in un appartamento: anziana muore la notte di Natale

Prato – Tragedia nella notte di Natale a Prato dove una donna di 71 anni è rimasta vittima dell’incendio che si è propagato nella sua abitazione.

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire poco dopo l’1.30 di questa notte per un incendio in un appartamento. Arrivati sul posto ed entrati in casa, hanno subito trovato il corpo senza vita della donna che si trovava a letto, aggredito dalle fiamme.

La donna viveva in casa da sola ed ancora non si conoscono le cause che hanno portato alle fiamme. Tra le ipotesi più accreditate c’è il malfunzionamento di una coperta elettrica.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono arrivati anche i sanitari del 118 ed i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini del caso per fare chiarezza sull’accaduto.