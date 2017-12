Maltempo in Liguria – Allerta gialla per temporali da Portofino sino alla Toscana

Genova – Scatterà alle 18 di oggi per concludersi alla mezzanotte l’Allerta Gialla (la più bassa) per maltempo in Liguria. La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta per piogge diffuse e temporali che potrebbero colpire la zona tra Portofino sino alla Toscana ma anche la ValFontanabuona e la Valle Sturla.

Ecco il dettaglio della zona di allertamento del territorio ligure:

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

L’elenco comune per comune è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale, da adottare prima e durante gli eventi.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

L’arrivo della vera e propria perturbazione, prevista a cavallo tra oggi, martedì 26 e mercoledì 27 provocherà un’intensificazione dei fenomeni con piogge diffuse e possibili rovesci o temporali soprattutto sul Centro Levante. Attenzione anche ai venti in rinforzo, al moto ondoso in aumento mentre le temperature subiranno una diminuzione rispetto ai valori raggiunti in questi ultimi giorni.

Di seguito il quadro previsionale per le prossime ore e per i prossimi giorni:

Martedì 26 DICEMBRE: Piogge diffuse su tutte le zone in intensificazione dal pomeriggio con quantitativi significativi su ABDE,elevati su C,intensità moderate su BCE.Bassa probabilità di temporali forti su ABCE.Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii.Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini,piccoli smottamenti.La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.Vento da Sud-Ovest con raffiche fino 40-50 km/h su AC

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE : Piogge diffuse con quantitativi significativi su ABDE, elevati su C, intensità moderate su BCE.Bassa probabilità di temporali forti su ABCDE.Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii.Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Spolverate di neve su interno AD.Venti forti da Sud-Ovest su ADE, di burrasca su BC.Mareggiata su ABC