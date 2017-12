Ospedali Liguria, il plauso della Regione: “Nessuna criticità durante le vacanze, plauso agli operatori”

Genova – Dal “San Martino” passando per il “Galliera” e le altre strutture ospedaliere del territorio: nessuna criticità registrata tra la Vigilia di Natale e il 25 dicembre nei poli ospedalieri liguri. Lo ha sottolineato l’assessore regionale all Sanità Sonia Viale facendo un plauso a tutti gli operatori che lavorano nel settore, dai medici agli infermieri, dai tecnici al personale dei servizi. “Anche oggi, nel giorno di Natale, il sistema regionale dei Pronto soccorso sta rispondendo efficacemente alle richieste dei cittadini. Il mio ringraziamento è rivolto a tutti i medici, infermieri, tecnici e al personale dei servizi legati all’emergenza: a tutti loro auguro in buon Natale, consapevole che grazie al loro lavoro e al loro impegno questa ricorrenza è stata e sarà più serena per tutti i cittadini”. Nella nota diffusa dalla Regione Liguria peraltro l’assessore Viale rinnova l’invito ai cittadini per cui “in caso di necessità meglio consultare in prima battuta il servizio di continuità assistenziale (o guardia medica) che è stato potenziato per queste festività, oppure i medici di famiglia che risultino reperibili, recandosi al Pronto soccorso solo in caso di emergenza”.

Questi nel dettaglio i dati relativi all’afflusso di pazienti nelle giornate di ieri, 24 dicembre, e di oggi, 25 dicembre (aggiornamento alle ore 16 di ieri):

Ospedale Policlinico San Martino

Nella giornata del 24 dicembre sono stati visitati, nelle 24 ore, 210 pazienti, di cui 7 in codice rosso, 65 gialli, 130 verdi e 18 bianchi. Nella mattinata di oggi, 25 dicembre, alle ore 8.00 erano presenti 17 barelle (azzerate nel corso della mattinata). Tra la mezzanotte e le 16 di oggi, 25 dicembre, sono passati 130 pazienti. Al momento il lavoro al Pronto soccorso procede regolarmente, le dimissioni dai reparti sono regolari, vengono garantiti tutti i ricoveri e risultano letti disponibili;

Ospedali Galliera

Il flusso di pazienti al Pronto soccorso risulta regolare così come sono regolari i ricoveri, per cui non si registrano criticità. L’area di crisi è operativa ma non ancora satura;

Ospedale Evangelico

nessuna criticità;

Ospedale pediatrico Gaslini

nessuna criticità;

Asl 3

Ieri, 24 dicembre, si sono registrati 161 accessi nelle 24 ore. Oggi, 25 dicembre, dalla mezzanotte alle 16 si sono registrati 77 accessi, di cui 11 codici rossi, 30 gialli, 33 verdi, 3 bianchi. Al momento non si rilevano criticità;

Asl 1

La situazione è regolare sia nei passaggi in Pronto Soccorso sia per i ricoveri;

Asl 2

Nessun problema di posti letto nei quattro ospedali del savonese. I passaggi in pronto soccorso sono regolari, non si registrano problemi;

Asl 4

Nella giornata di ieri l’afflusso complessivo nei Pronto Soccorso è stato di 165 persone. Oggi, 25 dicembre, l’afflusso risulta regolare, così come i ricoveri. L’unità di crisi non è ancora stata attivata;

Asl 5

Oggi, 25 dicembre, il flusso di pazienti nei Pronto soccorso è regolare. Anche i ricoveri risultano regolari.