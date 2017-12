Sparviere ferito salvato dall’Enpa a Vezzi Portio

Vezzi Portio (Savona) – Un impatto contro uno dei tanti cavi sospesi nella zona o una fucilata di un bracconiere a ferire, a Natale, uno sparviere trovato a terra da alcuni volontari dell’Enpa, chiamati da escursionisti di passaggio. L’animale aveva ferite ad un occhio e ad un’ala e solo una radiografia chiarirà cosa lo abbia ferito, escludendo la presenza di pallini di piombo usati dai cacciatori di frodo.

I volontari che lo hanno trovato, ferito e in balia degli eventi, lo hanno chiamato “Natalino” in ricordo del giorno di Natale e sperano di poterlo liberare appena guarito dalle ferite serie ma non mortali.

Si tratta di uno dei 2.200 animali selvatici soccorsi quest’anno dall’Ente Nazionale per la protezione animali in provincia di Savona.

Solo la scorsa settimana, poco distante, a Noli, era stato salvato un magnifico esemplare di astore colpito da un bracconiere.

Gli sparvieri, uccelli rapaci che cacciano piccoli volatili e micromammiferi soprattutto al crepuscolo (la femmina è più grande del maschio) sono stati 12 nel solo 2017.