Genova – Polizia arresta scippatore seriale

Genova – Un 26enne genovese pregiudicato per reati specifici è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del capoluogo ligure in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e furto con strappo.

Dopo una serie di indagini condotte dalla Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, sono stati raccolti a carico del giovane gravi elementi di colpevolezza in relazione ad una violenta rapina in strada commessa a Quarto lo scorso sette ottobre ed uno scippo realizzato ad Albaro il 24 ottobre scorso, entrambi i reati commessi ai danni di persone anziane.

Nella prima rapina il 26enne ha colpito con forza un’anziana donna alle spalle facendola cadere a terra e sottraendole la borsa, prima di fuggire in sella ad uno scooter.

Nel secondo caso il ragazzo si è avvicinato con lo scooter alla sua vittima e le ha strappato la borsa di mano dandosi precipitosamente alla fuga.

Le vittime hanno fornito una descrizione dello scippatore che successivamente è stata comparata con le immagini riprese dalle telecamere dei negozi della zona. Questo ha permesso agli agenti di identificare l’autore, già conosciuto alle forze dell’ordine per analoghi episodi commessi in precedenza.

Alcuni giorni fa il 26enne è stato arrestato dagli agenti mentre si trovava a Salsomaggiore, in provincia di Parma, per trascorrere le feste natalizie insieme ad alcuni amici. Il ragazzo è stato trasferito nel carcere di Parma dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria genovese.