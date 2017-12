Maltempo in Liguria – Prolungata l’allerta meteo, prevista neve sulle alture

Genova – La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo per piogge diffuse, temporali e neve diramata dall’Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsti con queste modalità.

Allerta gialla sulla zona B per piogge diffuse e temporali fino alle 19 di oggi.

Allerta arancione sulla zona C e sui grandi bacini, gialla per i piccoli e medi, fino alle 20 di oggi per piogge diffuse e temporali, gialla dalle ore 20 fino alla mezzanotte.

Allerta gialla per neve sulla zona D fino alle 16 di oggi e allerta gialla per piogge diffuse e temprali nella zona E fino alle 21 di oggi.

Ecco il dettaglio della zona di allertamento del territorio ligure:

A: Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

Il dettaglio comune per comune è reperibile al sito www.allertaliguria.gov.it e la Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

La situazione attuale vede il passaggio di un fronte perturbato sulla Liguria, lo stesso fronte che sta interessando tutto il Mediterraneo occidentale. Un minimo depressione si è creato sul Mar Ligure e questo causerà precipitazioni nella parte orientale della regione fino alle prime ore di domani. Nella zona della Valle Stura e nell’entroterra savonese, fino alla Val Bormida, le precipitazioni potranno essere nevose.

Ecco le previsioni per le prossime ore:

oggi piogge diffuse su tutta la regione con cumulate significative su CE e bassa probabilità di temporali forti. Possibili deboli nevicate su D in esaurimento nel pomeriggio; su E deboli nevicate in serata su parte orientale, spolverate su parte occidentale. Vento forte da Sud, Sud-Ovest su AC con raffiche fino a 70/80 km/h su rilievi e capi esposti; in serata rotazione dei venti da Nord fino a forti su B con raffiche fino 70/80 km/h sui rilievi. Moto ondoso in aumento con mareggiate intense in serata su tutta la costa per onda lunga da SudOvest.

Domani residua instabilità nelle prime ore della notte con deboli precipitazioni su BCE e possibili locali rovesci al più moderati; possibili deboli nevicate su C (quota neve 700 m) e parte orientale di E. Venti forti dai quadranti settentrionali su tutta la regione con raffiche fino a 70/80 km/h sui rilievi. Mareggiate intense su tutta la costa per onda lunga da Sud-Ovest, più persistenti su BC; moto ondoso in calo a partire dal pomeriggio da Ponente fino a molto mosso in serata su A, agitato su BC.

Domano mare molto mosso lungo la costa di C in progressivo calo.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it , inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).

Sulla pagina www.facebook.com\ ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.