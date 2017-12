Molassana, scritte nazifasciste sulla sede del Teatro dell’Ortica

Genova – Scritte nazifasciste, svastiche e inneggi alla violenza. Questo lo scenario che questa mattina si sono trovati davanti i dipendenti del Teatro dell’Ortica, a Genova Molassana.

Un rientro dalle vacanze natalizie che ha visto porte e quadri danneggiati e imbrattati da scritte e croci celtiche.

Si cercano ora i responsabili dell’atto vandalico e mentre procedono le indagini un post condiviso attraverso la pagina Facebook ha fatto sapere cosa è accaduto: “Una bruttissima sorpresa, al ritorno dalle feste – si legge nel post – Di quelle che fanno male. Questa mattina abbiamo trovato il nostro ingresso imbrattato da scritte vandaliche di stampo nazifascista. Un gesto, qualunque sia la sua natura, da condannare senza esitazione. Incontrare questi simboli sui muri di un teatro che fa accoglienza, integrazione, comunità, ci lascia pieni di amarezza. E noi per questo sempre ci batteremo: per una periferia, per una comunità, pulite da questi simboli“.