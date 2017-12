Rihanna, ucciso il cugino in una sparatoria alle Barbados il giorno di Natale

Genova – E’ stato un Natale terribile quello appena trascorso da Rihanna. La popstar, infatti, ha appreso della morte del cugino Tavon Kaiseen Alleyne, 21 anni, ucciso a colpi di pistola a pochi passi dalla sua casa alle Barbados.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il giovane è stato ucciso intorno alle 7 di mattina del 26 dicembre, ora locale. Il ragazzo era fuori dalla sua abitazione quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che ha sparato diversi colpi di pistola nella sua direzione.

Il giovane si è accasciato a terra dove è stato soccorso dai sanitari che sono accorsi sul posto ma per lui non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è morto prima ancora di essere trasportato in ospedale.

Rihanna ha deciso di ricordare il cugino in un post condiviso sui suoi profili social e di lanciare un appello per la fine delle violenze a mano armata: “Riposa in pace cugino – ha esordito la popstar – Non posso credere che solo la scorsa notte ci stavamo stringendo in un abbraccio. Non avrei mai pensato che sarebbe stata l’ultima volta che avrei sentito il calore del tuo corpo. Ti voglio bene“.