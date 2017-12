Sestri Ponente, fugge al controllo della Volante e trascina un poliziotto: arrestato

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto lo scorso lunedì un cittadino della Repubblica Dominicana di 32 anni responsabile dei reati di resistenza e lesione a pubblico ufficiale.

Durante un controllo del territorio, una volante del Commissariato di Cornigliano ha notato all’altezza della stazione ferroviaria di Sestri Ponente un’auto con a bordo l’uomo, intenta a procedere a zig zag in maniera pericolosa e a sfrecciare ad un incrocio nonostante il semaforo rosso.

Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire e fermare l’auto per poter controllare l’uomo alla guida.

Uno dei due poliziotti si è avvicinato alla vettura ed ha chiesto al 32enne di spegnere il motore e di consegnargli patente e libretto. Proprio mentre l’agente era intento ad effettuare il controllo presso la Sala Operativa, l’uomo, evidentemente ubriaco, ha riacceso la sua auto ed ha tentato di fuggire.

L’agente ha provato a bloccarlo cercando di togliere le chiavi dal cruscotto poi aggrappandosi al montante dello sportello intimandogli di fermarsi.

L’uomo ha invece accelerato trascinando il poliziotto per una ventina di metri prima di farlo cadere a terra rovinosamente. Seppur dolorante, l’agente è riuscito a risalire a bordo della volante e, insieme al collega, ha iniziato ad inseguire il fuggitivo.

Il 32enne, dopo aver compiuto una serie di manovre spericolate in mezzo al traffico cittadino, è stato bloccato dagli agenti poco dopo. Trovato con un tasso alcolemico pari a 1.87, ha subito il ritiro della patente con la decurtazione di 43 punti e la notifica di cinque contravvenzioni. L’agente è stato medicato per le escoriazioni procurate durante il trascinamento ed è stato giudicato guaribile in sette giorni.