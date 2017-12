Capodanno a Genova – Tutte le modifiche alla viabilità per il 31 dicembre

Genova – I tanti eventi organizzati dal Comune di Genova per salutare l’arrivo del nuovo anno hanno richiesto l’adozione di alcune modifiche temporanee per quanto riguarda la circolazione e la sosta delle auto nelle strade interessate dall’afflusso dei tanti, genovesi e non, che hanno scelto gli eventi all’aperto per accogliere il 2018.

Ecco di seguito come cambieranno le viabilità, le soste ed i transiti in alcune strade per la giornata del 31 dicembre:

divieto di transito dalle ore 17.30 alle ore 3 del giorno successivo o comunque sino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento.

divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione per i veicoli degli inadempienti dalle ore 00.30 sino a cessate esigenze:

Largo Fucine

Divieto di sosta;

Via E. Vernazza tratto compreso tra Largo Fucine e Piazza De Ferrari

Divieto di sosta su ambo i lati;

Via E. Vernazza tratto compreso tra Largo Fucine e Via Sofia Lomellini

Inversione del senso di marcia con direzione ponente/levante;

Via Ceccardi

Divieto di sosta su ambo i lati;

Sul lato ponente tratto compreso tra Via Morcento e Via Carducci sosta consentita ai BUS AMT;

Su tutto il lato levante sosta consentita ai TAXI;

Via Dante tratto compreso tra Via Petrarca e Via Meucci

Divieto di transito e di sosta;

Via Dante tratto compreso tra Via Meucci e Piazza Dante

Divieto di sosta;

Piazza de Ferrari

Divieto di transito e di sosta;

Via Petrarca

– Divieto di transito e dalle ore 20 del 29 dicembre 2017 alle ore 20 del 01 gennaio 2018 e comunque sino a cessate esigenze, divieto di sosta su ambo i lati;

Via XX Settembre – tratto compreso tra Via Ceccardi e Piazza De Ferrari

Divieto di transito e di sosta

Via XXV Aprile

Obbligo di svolta a sinistra in Via Roma

Via F. Turati

Dalle ore 22 alle ore 3, e comunque sino a cessate esigenze, soppressione del capolinea dei bus AMT;

Via A. Gramsci/Piazza Caricamento

Dalle ore 22 alle ore 3, e comunque sino a cessate esigenze, soppressione del capolinea dei bus AMT;

Via Garibaldi

Divieto di transito ad eccezione dei veicoli da e per le proprietà laterali carrabili

E’ stato inoltre deciso il potenziamento del servizio taxi mentre bus e metropolitana viaggeranno fino al termine delle manifestazioni.