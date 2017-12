Capodanno a Genova – Tutti gli appuntamenti e le disposizioni per la notte di San Silvestro

Genova – Genova si prepara a salutare il 2017 in grande stile con spettacoli e feste in piazza e con l’apertura straordinaria dei Rolli che accoglieranno i visitatori per offrire un suggestivo brindisi al 2018 all’interno delle dimore storiche dei genovesi.

Una grande festa ricca di appuntamenti quella organizzata dal Comune di Genova che vede il coinvolgimento della Regione Liguria, del Porto Antico e degli enti culturali della città.

L’amministrazione comunale, d’accordo con la Prefettura, ha previsto una serie di disposizioni per la sicurezza delle piazze e delle vie della città che ospiteranno le manifestazioni. Modifiche alla viabilità ed alle linee Amt, divieti di sosta e di circolazione, regolamentazione dei botti e utilizzo dei contenitori in vetro.

Al tavolo per la concertazione delle disposizioni sono stati coinvolti – oltre ad Aster, Amiu e Amt – anche i Vigili del Fuoco, la Protezione civile, l’Associazione dei Carabinieri, il servizio 118.

In via Dante sarà istituto un punto congiunto di soccorso, in cui saranno presenti Vigili del Fuoco e sanitari del 118 che potranno muoversi sia con i mezzi sia a piedi nell’area interessata dall’evento e nella zona saranno presenti quattro ambulanze.

DIVIETI DI SOSTA NEL CENTRO CITTADINO

A salvaguardia della pubblica incolumità sono state decise alcune modifiche temporanee della disciplina della circolazione e della sosta veicolare nelle strade interessate dall’afflusso del pubblico che festeggerà l’arrivo del nuovo anno

Il giorno 31 dicembre 2017, nelle sotto elencate strade, e agli orari indicati sono istituiti i seguenti provvedimenti:

divieto di transito dalle ore 17.30 alle ore 3 del giorno successivo o comunque sino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento.

divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione per i veicoli degli inadempienti dalle ore 00.30 sino a cessate esigenze:

Largo Fucine

Divieto di sosta;

Via E. Vernazza tratto compreso tra Largo Fucine e Piazza De Ferrari

Divieto di sosta su ambo i lati;

Via E. Vernazza tratto compreso tra Largo Fucine e Via Sofia Lomellini

Inversione del senso di marcia con direzione ponente/levante;

Via Ceccardi

Divieto di sosta su ambo i lati;

Sul lato ponente tratto compreso tra Via Morcento e Via Carducci sosta consentita ai BUS AMT;

Su tutto il lato levante sosta consentita ai TAXI;

Via Dante tratto compreso tra Via Petrarca e Via Meucci

Divieto di transito e di sosta;

Via Dante tratto compreso tra Via Meucci e Piazza Dante

Divieto di sosta;

Piazza de Ferrari

Divieto di transito e di sosta;

Via Petrarca

– Divieto di transito e dalle ore 20 del 29 dicembre 2017 alle ore 20 del 01 gennaio 2018 e comunque sino a cessate esigenze, divieto di sosta su ambo i lati;

Via XX Settembre – tratto compreso tra Via Ceccardi e Piazza De Ferrari

Divieto di transito e di sosta

Via XXV Aprile

Obbligo di svolta a sinistra in Via Roma

Via F. Turati

Dalle ore 22 alle ore 3, e comunque sino a cessate esigenze, soppressione del capolinea dei bus AMT;

Via A. Gramsci/Piazza Caricamento

Dalle ore 22 alle ore 3, e comunque sino a cessate esigenze, soppressione del capolinea dei bus AMT;

Via Garibaldi

Divieto di transito ad eccezione dei veicoli da e per le proprietà laterali carrabili

E’ stato disposto un potenziamento del servizio taxi

SERVIZIO AMT PER CAPODANNO

In occasione della notte di Capodanno Amt ha previsto una serie di intensificazioni al servizio per agevolare la partecipazione dei cittadini ai festeggiamenti per il nuovo anno.

Bus

Previsto il collegamento con le direttrici principali fino alle 3 del mattino di lunedì 1° gennaio: da Caricamento partiranno i bus diretti verso il Ponente (Voltri) e la Valpolcevera (Pontedecimo) e da via Turati partiranno i bus diretti verso il Levante (Nervi) e la Valbisagno (Prato).

Metro

Metropolitana aperta nella notte di Capodanno; ultima corsa da Brignole alle 3.17 e da Brin alle 2.57.

Ascensore Castelletto Levante

L’ascensore sarà aperto fino alle 3.00 del mattino.

VARIAZIONI TEMPORANEE LINEE BUS

A seguito dell’interdizione al transito di alcune vie del centro per consentire gli eventi previsti per Capodanno, domenica 31 dicembre le linee 1, 9, 18, 18/, 20, 32, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 606, 607, 618, 635, 640, 641, 685, 686, 687, Volabus, N1 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Dalle ore 17.30 fino a fine servizio

– Linee 18, 18/, 39, 40 e 640

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Levante: percorso regolare

– Linee 20, 618, N1, N2 e Volabus

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

– Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

– Linee 36 e 606

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Levante: i bus, giunti a Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

– Linee 37 e 607

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione Levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.



– Linea 42

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione Levante: i bus, in partenza da piazza Dante, riprenderanno il regolare percorso.

– Linee 44, 685, 686 e 687

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione Levante: i bus, in partenza da piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

– Linea 46

I bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Dalle ore 22.00 fino a fine servizio

– Linee 1, 9 e 635

Direzione Levante: i bus, giunti al termine di via Gramsci, proseguiranno per via delle Fontane, inversione di marcia in rotatoria, via delle Fontane, via Gramsci dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata Gramsci1/Metro Darsena.

Direzione Ponente: i bus, in partenza da di via Gramsci, riprenderanno regolare percorso.

– Linea 32

Direzione Levante: i bus, giunti al termine di via Gramsci, effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata Gramsci2/Metro Darsena.

Direzione Ponente: i bus, in partenza da di via Gramsci, proseguiranno per via delle Fontane e via Balbi dove riprenderanno regolare percorso.

DISPOSIZIONI PER BOTTI E PETARDI

In occasione della notte di San Silvestro, l’amministrazione comunale richiama tutti i cittadini al rigoroso rispetto delle norme per evitare danni alle persone e agli animali e garantire la sicurezza.

Si ricorda che il regolamento comunale di Polizia urbana vieta l’utilizzo di “botti”, petardi e prodotti simili “in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi tipo”. Il divieto include “tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti delle persone” e “all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità, uffici pubblici e ricoveri di animali (esempio canile e gattile), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture”.

Il regolamento stabilisce anche che “la vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell’infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici”.

L’amministrazione comunale fa, inoltre, appello a non usare botti di Capodanno anche nei locali privati dove possano arrecare rischi o comunque disagi alle altre persone e causare traumi agli animali.

E’ noto che gli animali, sia domestici che selvatici, avvertono maggiormente le detonazioni e reagiscono spesso in maniera istintiva e incontrollata, esponendosi così a gravi traumi o alla morte, mettendo al contempo a repentaglio anche l’incolumità delle persone. D’altra parte, le esplosioni effettuate in condizioni non protette possono provocare gravi incidenti a chi ne è artefice e a chi le subisce, oltre ad aggravare il disagio delle persone malate o che versano in situazioni di sofferenza. Il rigoroso rispetto delle norme e il prevalere del senso civico sono dunque indispensabili alla tutela dell’ambiente, degli animali e della convivenza civile in un momento di festa.

DISTRIBUZIONE, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO O METALLICI

A scopo di prevenzione finalizzata all’incolumità delle persone, è vietata nell’intero territorio cittadino:

dalle ore 19.30 di domenica 31 dicembre alle ore 7 di lunedì 1° gennaio, la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresa l’area del “Porto Antico”;

dalle ore 20 di domenica 31 dicembre alle ore 7 di lunedì 1° gennaio, la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e relativi plateatici, compresa l’area del “Porto Antico”;

dalle ore 20 di domenica 31 dicembre alle ore 7 di lunedì 1° gennaio, la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in aree pubbliche o aperte al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio, compresa l’area del “Porto Antico”.

Per la Notte di San Silvestro è prevista la deroga alle chiusure anticipate per le attività di somministrazione di cibi e bevande nonché quelle artigianali imposte dalle vigenti ordinanze antialcol.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL CAPODANNO

►ROLLI NIGHT – APERTURA PALAZZI STORICI

Un Capodanno di arte e cultura negli splendidi Palazzi dei Rolli – Patrimonio Unesco, le dimore storiche edificate tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600 da nobili famiglie. Verrà disegnato un immaginario percorso che partirà dalla magica atmosfera di Strada Nuova (Via Garibaldi) e proseguirà tra le piazzette del centro storico illuminate a festa.

La notte di Capodanno, dieci sontuosi Palazzi dei Rolli – tra cui i palazzi dei Musei di Strada Nuova, palazzo Lomellino, palazzo Grillo, palazzo Tobia Pallavicino – apriranno le porte, eccezionalmente, ai visitatori. Grazie a speciali visite guidate create per la notte di San Silvestro, a pagamento con prenotazione obbligatoria, sarà così possibile avere due itinerari: il “Percorso Rolli”, che toccherà gli atri e i cortili dei Palazzi, con partenza dallo IAT di Via Garibaldi. Questi i Palazzi parte dell’itinerario: in Strada Nuova Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi, Palazzo della Meridiana, Palazzo Nicolosio Lomellino, Palazzo Tobia Pallavicino; nel centro storico Palazzo Brancaleone Grillo (Vico Mele 6), Palazzo Gio Vincenzo Imperiale (Piazza Campetto 8), Casa natale di Santa Caterina (Vico Indoratori 2). Il biglietto sarà in vendita presso gli Uffici IAT e su Visitgenoa.it.

La “Visita ai Musei di Strada Nuova”, ovvero Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Tursi. Biglietto in vendita presso il Bookshop di Via Garibaldi e sul sito Happyticket.

CAPODANNO CON GLI EX-OTAGO IN PIAZZA DE FERRARI

Il gruppo musicale Ex-Otago sarà in piazza De Ferrari per accompagnare, con la loro migliore musica, il pubblico verso l’anno nuovo. Il concerto inizierà alle ore 23.30. I loro successi musicali sapranno divertire e coinvolgere per un capodanno tutto genovese. Dopo il lungo tour estivo di oltre 50 date in 3 mesi, i genovesi Ex-Otago concludono dunque in piazza De Ferrari il loro strepitoso 2017 a supporto dell’album “Marassi”. I cinque membri della band indie-pop genovese formatasi nel 2002 – Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Francesco Bacci, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla – hanno all’attivo cinque album, un ep e sei singoli fra cui l’ultimo, “Ci vuole molto coraggio”, al quale partecipa Caparezza.

CAPODANNO AL PORTO ANTICO

Al Porto Antico di Genova (presso Calata Falcone Borsellino) si inizierà con la magia del circo nell’ambito del Festival Circumnavigando, per dare poi spazio alla musica e al divertimento insieme a Radio NumberOne. A partire dalle ore 21, dj e animatori intratterranno il pubblico, ci sarà poi uno spettacolare conto alla rovescia luminoso e, dopo la mezzanotte, un dj set con musica per tutti i gusti, dal revival alla dance. Special guest: Ivan Cattaneo per uno show tutto anni 80-90. Per la prima volta La Città dei Bambini e dei Ragazzi rimarrà aperta tutta la sera del 31 dicembre, dalle ore 21. Sarà possibile scoprire insieme i segreti di scienza e tecnologia, grazie a 50 exhibit interattivi e divertirsi con animazioni speciali della Compagnia Teatro Scalzo con trampolieri, artisti delle bolle, clown e animatori. L’ultima notte del 2017 si potrà, inoltre, trascorrere in allegria, sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, al cinema o in uno dei ristoranti dell’Area.

A PALAZZO DUCALE CAPODANNO TRA ARTE E BOLLICINE CON PABLO PICASSO, RUBALDO MERELLO E IL “CANNONE” DI PAGANINI

Il 31 dicembre, a Palazzo Ducale le mostre Picasso. Capolavori dal Museo Picasso, Parigi e Rubaldo Merello. Tra divisionismo e simbolismo rimarranno aperte con orario prolungato, fino alle 2 del mattino, dando la possibilità ai visitatori di trascorrere un Capodanno speciale, brindando nel sontuoso palazzo tra grandi capolavori d’arte. La biglietteria chiude all’1.

Palazzo Ducale e Costa Crociere presentano inoltre una cena di Capodanno davvero speciale per raccogliere fondi a favore dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Il programma della serata, che avrà inizio alle ore 19.30, sarà un susseguirsi di sorprese per i 200 invitati, tra cui autorità e rappresentanti delle istituzioni locali, ed un nutrito gruppo di soci genovesi del CostaClub, il loyalty club di Costa Crociere. Durante l’aperitivo, nella Sala del Minor Consiglio, e la cena nella Sala del Maggior Consiglio, si alterneranno le esibizioni di ospiti d’eccezione. Grazie alla collaborazione del Comune di Genova, Oleksandr Pushkarenko, violinista di origini ucraine fresco vincitore assoluto del “XII Premio Nazionale delle Arti”, suonerà il “Cannone”, il preziosissimo violino di Niccolò Paganini. Gli artisti di SYnergiKa stupiranno con le loro acrobazie e giochi circensi, mentre sempre per gli amanti della buona musica ci sarà il pianista Fabrizio Lamberto, accompagnato dalla cantante Lidia Schillaci.



LA MAGIA DEL CAPODANNO ALL’ACQUARIO DI GENOVA

Torna per il terzo anno lo speciale Capodanno all’Acquario rivolto principalmente al pubblico degli adulti. La serata inizia alle ore 20.30 con un cocktail di benvenuto in Sala Pianeta blu, cui seguirà la visita al Padiglione Acquario. Prosegue con il cenone servito nelle splendide cornici della Baia degli Squali, della Laguna delle Sirene e della Grotta delle Murene. A mezzanotte si festeggia il nuovo anno con lo speciale brindisi e la musica dal vivo di sottofondo nella sala Pianeta Blu.La serata è a pagamento e su prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni: tel. 010/2345666, mail info@c-way.it. In occasione dell’evento di Capodanno, l’Acquario di Genova chiuderà anticipatamente al pubblico alle ore 19, con ultimo ingresso alle ore 17.

APERTURA UFFICIO IAT GARIBALDI PER CAPODANNO

In occasione dei festeggiamenti nella via e nelle zone limitrofe, l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) di Via Garibaldi il 31 dicembre effettuerà per la prima volta un prolungamento dell’orario e sarà aperto dalle ore 9 alle 23.

CAPODANNO A TEATRO

Ricchissima anche l’offerta dei teatri cittadini che propongono spettacoli davvero per tutti i gusti: al Teatro Stabile – alla Corte Le Baruffe Chiozzotte di Carlo Goldoni; il Teatro della Tosse mette in scena in anteprima nazionale Il Maestro e Margherita, tratto dal capolavoro di Bulgakov; al Teatro Politeama Genovese Capodanno con Maurizio Lastrico; il Teatro Govi presenta Capodanno al Govi – Perché non provi? Rivista, Avanspettacolo, Cabaret, Musica e balli.



IL CAPODANNO ALLE “ERBE” E NEL CENTRO STORICO

In Piazza delle Erbe, a cura di CIV Genovino di Ascom Confcommercio, Capodanno alle Erbe. Alle ore 18 musica swing, blues, jazz; alle 22.30 Concerto dei Radio Gaga (tributo ai Queen) e brindisi di buon anno nuovo assieme agli operatori commerciali della piazza; a seguire: DJ set con Alexenne, musica reggae, revival 70-80. Questi gli orari dei dj set organizzati dai Civ del Centro storico: Civ Sestiere Carlo Felice (ore 22/4); Civ Maddalena (ore 19/1); Civ Antiche Vie (ore 21/3).

CHIESE IN MUSICA

Il 2017 si chiude in musica. Nei pomeriggi di venerdì 29 e sabato 30 dicembre le chiese del centro storico ospiteranno concerti di musica classica e canti della tradizione natalizia ligure.

Il Coro Monti Liguri, il Coro Femminile del Teatro Carlo Felice, il Coro Vocisulmare, il Coro Monte Bianco, la Filarmonica Pegliese, il Conservatorio Paganini, il Cycnus Coro Opera Festival si esibiranno nella suggestiva cornice delle antiche chiese genovesi: musica e arte da vivere nel periodo più magico dell’anno, in connubio da sempre indissolubile.



IL LUNAPARK DI PIAZZALE KENNEDY

Per il divertimento di tutti, grandi e piccini, la notte di Capodanno il grande Lunapark di Piazzale Kennedy sarà aperto. In programm anche uno spettacolo di fuochi d’artificio.



IL CONCERTO DI CAPODANNO AL CARLO FELICE

Per iniziare l’anno in musica, appuntamento l’1 gennaio, con il tradizionale Concerto di Capodanno diretto da Dorian Wilson, con Lukas Geniušas al pianoforte e l’Orchestra e il Coro del Teatro Carlo Felice.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti al programma degli eventi del Capodanno sono disponibili sul portale visitgenoa.it; sull’evento FB Capodanno a Genova: EX Otago, Rolli Night, Dj set al Porto Antico; sulle pagine FB Genova Eventi e cultura, Genova Turismo, su @Genovaeventi.