Con i suoi 4,67 cm, Tiny è il cellulare più piccolo al mondo

Milano – In controtendenza rispetto alle principali aziende di telefoni, Zanco ha deciso di produrre un telefono poco più grande di una moneta, per andare letteralmente incontro a tutte le tasche. Il micro cellulare è alto 4,67 cm, largo 21 mm e spesso 12, con un peso di circa 13 grammi, ed è perfettamente in grado di ricevere ed effettuare telefonate e di scrivere messaggi di testo con i suoi minuscoli tasti. L’azienda dichiara: “Siamo orgogliosi di presentare il più piccolo telefono cellulare al mondo” e prosegue affermando che “è così piccolo che non crederai che sia reale. È il regalo perfetto per qualsiasi amante dei gadget e si adatta a qualsiasi borsa o tasca, non importa quanto piccola“.

Il display consente di visualizzare il testo dei messaggi con una risoluzione di 64×32 pixel; la memoria del Tiny T1, questo il nome completo del cellulare più piccolo al mondo, consente di avere in memoria fino a 300 contatti, 50 messaggi di testo e 50 numeri nel registro chiamate. La sua batteria ha un’autonomia di 3 giorni in standby e può sostenere fino a 3 ore di conversazione; le prestazioni del baby cellulare sono quindi molto basiche, e bisogna tener conto che si appoggia solamente alla rete 2G, che lo rende già obsoleto ancor prima dell’uscita ufficiale e non utilizzabile fin da subito in parecchi paesi nel mondo, tra cui Giappone e Australia. Il prezzo dell’oggetto si dovrebbe aggirare intorno alle 35 sterline (circa 39 euro), una cifra piuttosto contenuta che lo rende adatto a essere acquistato e regalato ai fanatici del genere e a chi ha già tutto ed è sempre alla ricerca di qualcosa di originale e sfizioso. Inoltre, la sua dimensione lo rende un fedele alleato per gli sportivi che vogliono viaggiare leggeri e per tutti coloro che sentono di dover avere un telefono, non per essere costantemente connessi, ma solo per le emergenze.

Per acquistarlo occorrerà attendere maggio 2018, quando il Tiny T1 verrà realizzato tramite la raccolta fondi di Kickstarter.