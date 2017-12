Genova Marassi, nasconde in casa più di 5 chili di droga. Arrestato spacciatore

Genova – Lo scorso martedì mattina, intorno alle ore 9, i poliziotti della Questura di Genova, dopo essere venuti a conoscenza che un gran quantitativo di sostanza stupefacente stava per essere immessa sulla piazza della movida genovese, hanno eseguito una perquisizione a domicilio nel quartiere di Marassi, in via Casata Centurione, poco dietro lo stadio “Ferraris”. Come si apprende da una nota, l’uomo che avrebbero raggiunto le forze dell’ordine sarebbe un pregiudicato 32enne genovese, sottoposto già alla misura della libertà controllata con obbligo di firma. Gli agenti, una volta entrati nell’abitazione, sono stati subito insospettiti da un forte odore di marijuana. Marijuana che il 32enne, su richiesta degli agenti, non ha esitato a mostrare loro: l’uomo si è infatti diretto verso l’armadio della camera da letto e ha estratto uno scatolone all’interno del quale aveva occultato più di 3 chili e mezzo di marijuana e 2 chili di hashish. A conferma dell’attività di spaccio avviata dal 32enne anche il ritrovamento di un bilancino di precisione, la somma di oltre 2400 euro in banconote di vario taglio e diverso materiale per il confezionamento. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e tradotto nel vicino carcere di Marassi.

