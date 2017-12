Gossip – Briatore a Malindi, Gregoraci in Italia in topless. Passeranno il capodanno separati?

Malindi – Le voci di una presunta crisi coniugale tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci vanno ormai avanti da mesi, e a far svegliare il gossip anche durante le festività di fine anno ci hanno pensato i video postati dall’imprenditore nelle ultime ore: sembra infatti che l’uomo si sia recato nel lussuoso resort Lion in The Sun che possiede in Kenya in compagnia del figlio Nathan Falco, ma senza la compagnia della bella moglie.

Nei video che sono stati pubblicati sui social, Flavio Briatore mostra ai suoi follower il viaggio effettuato a bordo del suo aereo privato mentre si fa servire dello champagne da una delle hostess, e annuncia poi, in un secondo post, l’arrivo a Malindi insieme al figlio.

Dal canto suo, la conduttrice. “abbandonata” in Italia dagli uomini di casa, ha pubblicato per tutta risposta una foto in topless-coperto che non fa certo trapelare tracce di dolore sul suo viso, anche se non è ancora chiaro se si è trattato di un modo per distogliere l’attenzione dai rumors sulla crisi di coppia o se semplicemente non ha viaggiato con il marito per banali impegni di lavoro.

Tuttavia, risale a poche settimane fa la notizia di un flirt dell’imprenditore con una giovane mora, che alcuni fotografi hanno paparazzato a Roma nei pressi di un noto Hotel della capitale, che avevano fatto pensare a una imminente separazione da Elisabetta Gregoraci, emergenza rientrata però dopo aver visto i coniugi trascorrere le festività natalizie insieme.

La coppia si è sposata a giugno 2008, dopo tre anni di frequentazione. Il loro primo e unico figlio, ora a Malindi insieme al padre, è nato nel marzo del 2010. Al momento le voci non sono state né confermate né smentite, e si attendono le prossime ore per scoprire se la showgirl raggiungerà la famiglia per festeggiare insieme l’inizio del nuovo anno.