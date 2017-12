Il Capodanno di Loano con lo Zoo di 105

Loano (Savona) – Si avvicina sempre di più la notte di San Silvestro e si stanno moltiplicando in tutte le città le iniziative per festeggiare al meglio l’arrivo del nuovo anno.

A Loano, in provincia di Savona, arriva il Capodanno in Piazza, promosso dall’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune.

Clou della serata sarà lo spettacolo in compagnia dello ZOO di 105 che proporrà musica live e DJ set con i Supernovata e la presenza dei tanto attesi Paolo Noise, Pippo Palmieri e Wender, tre membri storici del programma radiofonico.

Proprio il trio guiderà il pubblico nel countdown per un capodanno in piazza Italia che inizierà alle 22.30 per fare in modo che tutti possano partecipare al cenone di fine anno e uscire a festeggiare in piazza.

I Supernovanta accompagneranno il pubblico fino alla mezzanotte con uno spettacolo dove dj set e canto live si fondono con sax, chitarra e percussioni. A fare da filo conduttore i grandi successi della dance anni ’90 senza dimenticare le basi della musica con alcuni accenni agli anni ’70-’80.

A pochi minuti dalla mezzanotte la palla passerà ai tre dj di 105 che coinvolgeranno la piazza con musica e sketch pero poi riaccogliere un secondo dj set di Supernovanta che andrà avanti fino alle 2.00.

Ancora festa il primo gennaio con spettacoli e fuochi d’artificio a partire dalle 18.00 sul molo Kursaal. Creazioni originali con forme a fontana, a sfera e a effetto pioggia che illumineranno il cielo per regalare una coreografia unica ed un’atmosfera avvolgente.