La Spezia – Guardia di Finanza sequestra 8mila prodotti non sicuri

La Spezia – 8mila prodotti non sicuri sono stati sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza della Spezia che hanno eseguito controlli negli esercizi commerciali per il controllo della conformità dei prodotti in vendita nel periodo natalizio ed in questi giorni immediatamente successivi ai festeggiamenti per il Natale.

L’operazione, inserita nel contrasto alla contraffazione ed all’abusivismo predisposto dal Comando Provinciale vuole contrastare i fenomeni di vendita di prodotti recanti marchi, certificazioni o indicazioni di provenienza contraffatti e quindi insicuri in quanto non conformi agli standard di sicurezza imposti dall’Europa.

A Sarzana gli uomini delle Fiamme Gialle hanno controllato un grosso centro commerciale gestito da cittadini cinesi rinvenendo circa 2.800 prodotti, tra i quali numerosi accessori e addobbi natalizi anche destinati all’infanzia sprovvisti di etichettatura e di composizione o con etichettatura non conforme.

Trovati anche 4.200 articoli pirotecnici come fontane luminose, botti a ripetizione e vari tipi di petardi senza la conforme etichettatura. I prodotti non regolari sono stati sequestrati e all’imprenditore è stata combinata una sanzione amministrativa.

Nella giornata di Santo Stefano alla Spezia, invece, i finanzieri hanno eseguito un controllo in un esercizio commerciale riscontrando diversi articoli senza il marchio CE o con marchio palesemente contraffatto. Circa mille tra addobbi natalizi, giocattoli e materiale elettrico hanno portato alla denuncia del legale rappresentante della società alla locale Procura della Repubblica che dovrà rispondere per reati contro la fede pubblica, l’industria e il commercio.