Pullman si ribalta sulla Salerno-Reggio Calabria, 15 feriti. Due donne in gravi condizioni

Villa San Giovanni (Reggio Calabria) – Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria all’altezza dello svincolo di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio.

Qui, un pullman con a bordo 45 persone, partito da Urbino e diretto a Catania, si è ribaltato sul fianco sinistro. Nell’incidente 15 persone sono rimaste ferite, tra loro anche due donne ricoverate in prognosi riservata ma, fortunatamente, non in pericolo di vita.

L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, si è verificato intorno alle 6.00 di questa mattina ed ha richiamato sul posto i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. Con loro sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato ed i Carabinieri che hanno provveduto a raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

Durante le fasi di soccorso è stato necessario sospendere la circolazione autostradale per circa 40 minuti.