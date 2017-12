Truffava i giovani in cerca di lavoro, denunciato 43enne

Termoli (Campobasso) – Un 43enne residente nella provincia di Bari e già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato dai Carabinieri di Termoli, in provincia di Campobasso, per truffa.

L’uomo, sfruttando in maniera fraudolenta il brand Fiat, ha raggirato decine di giovani in cerca di lavoro promettendo fantomatiche assunzioni in cambio del versamento di 81 euro su una carta Postepay predisposta.

Il pagamento avrebbe garantito ai giovani accesso alle selezioni per reperimento di nuovo personale per lo stabilimento automobilistico di Termoli.

Le vittime delle truffe hanno capito di essere caduti nel raggiro solo dopo essersi presentati nello stabilimento.

In tantissimi hanno denunciato l’accaduto agli uomini dell’Arma che hanno avviato un’indagine a cui ha collaborato anche la dirigenza Fiat e che ha portato alla scoperta dell’autore delle truffe.