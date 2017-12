Bolzaneto – Passeggia con il cane e spaccia droga, arrestato pusher

Genova – Passeggiava con il cane al guinzaglio ed intanto cedeva dosi di hashish ai suoi acquirenti.

Per questo un giovane di 29 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Genova nel corso di un’operazione che si è svolta questa notte.

Al termine di una serie di controlli del territorio, gli agenti sono venuti a conoscenza della fiorente attività di spaccio costruita dal genovese nel quartiere di Bolzaneto.

Il giovane, portando a passeggio il cane, effettuava svariate consegne di droga ai giovani presenti in alcuni locali del quartiere.

Questa notte, intorno alle 2.00, gli agenti della Questura hanno deciso di intervenire ed effettuare una perquisizione all’interno dell’abitazione del ragazzo.

I poliziotti si sono divisi disponendosi due sotto la finestra dell’appartamento e due alla porta.

Prima che gli operatori riuscissero ad entrare in casa, il ragazzo ha tentato di disfarsi di un sacchetto di plastica contenente circa trecento grammi di hashish e di alcuni oggetti atti al confezionamento della droga lanciandoli dalla finestra senza però rendersi conto della presenza degli altri due poliziotti.

Il 29enne, già conosciuto per svariati precedenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e condotto nel carcere di Marassi.