Jovanotti, il tour salta Genova: “Non ci sono strutture adatte”

Genova – Il 2018 vedrà Lorenzo Jovanotti in giro per il paese a portare live il suo nuovo album “Oh, Vita!“, e Genova è stata tagliata fuori dagli organizzatori per la mancanza di idonee strutture. L’intervista rilasciata dall’artista ha così acceso i riflettori su uno dei problemi che affligge la città, già portato alla ribalta dalla polemica sollevata da Luca Bizzarri e gli Ex-Otago riguardo alla mancanza di uno spazio idoneo a ospitare eventi di grandi dimensioni.

Il team di Duemilagrandieventi ha effettuato sopralluoghi all’RDS Stadium e alla Fiera del Mare per poter fornire informazioni al team di Lorenzo, ma mancano i requisiti richiesti dall’organizzazione: la parte dietro il palco richiesta dalla produzione è più alta di 12 metri, quindi non c’è modo di ovviare al problema.

Paola Donati, uno dei membri della società organizzatrice di eventi, spiega in dettaglio la situazione sulle pagine del Secolo XIX: «Quello della Fiumara è un palazzetto dello sport, con tutte le problematiche che questo comporta a livello di spazi, e ha costi di affitto molto alti, ha una capienza da 5 mila posti come l’Arena del Mare del Porto antico, per l’estate – continua Donati – a Sampierdarena, nonostante tutto, riusciamo a far passare alcuni dei tour italiani più importanti, ma la verità è che manca un club invernale per live medio-grandi, come il Fabrique di Milano, e un’area estiva da concerto internazionale in grado di ospitare oltre 10 mila persone». Inoltre, lo Stadio L. Ferraris non consente l’ingresso ai camion a causa delle entrate basse, rendendo così impossibile allestire i palchi.

Il problema, però, sarebbe da leggere non solo nella mancanza di spazi, ma anche nell’interesse dimostrato dal pubblico genovese agli eventi organizzati: rispetto ad altre città, la risposta sarebbe meno incisiva, e questo non consentirebbe di muovere le amministrazioni per mettere in agenda la costruzione o il rinnovamento di idonee aree per l’allestimento di grandi palchi.