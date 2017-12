New York, fiamme in un palazzo del Bronx: dodici morti

New York – Sono almeno dodici le persone che hanno perso la vita nell’incendio che ha interessato un edificio residenziale nel quartiere di Little Italy, nel Bronx di New York, proprio accanto al BronxZoo.

Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino di un anno.

Ancora difficile stabilire con esattezza cosa sia accaduto nell’edificio intorno alle 8.00 di ieri sera, ora locale, circa le due in Italia, ma secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite dal primo piano ed in pochi minuti si sarebbero propagate per tutto l’edificio complice anche il forte vento che sta spazzando la città.

Non chiaro cosa abbia innescato l’incendio e nelle prossime ore i pompieri cercheranno di determinarne la causa con esattezza.

Altre dodici persone si trovano ricoverate all’ospedale; quattro di loro sono in gravi condizioni.