Operazione Dirty Market, Guardia Costiera sequestra 23 tonnellate di prodotti ittici non conformi

Genova – 23 tonnellate di prodotti ittici non conformi sequestrate, questo il risultato delle diverse operazioni di controllo condotte dalla Guardia Costiera che ha visto impegnati gli uomini dei comandi liguri per tutelare i consumatori verificando i prodotti destinati ai ristoranti ed ai mercati.

Per tutto il mese di dicembre, periodo che vede un sostanziale incremento del consumo dei prodotti ittici, 16 mezzi navali, 105 uomini a terra e in mare e più di 20 nel controllo operativo 24 ore su 24 hanno lavorato per evitare illeciti sulla filiera ittica compiendo 900 controlli e sequestrando 23 tonnellate di prodotti nel corso dell’operazione “Dirty Market” che ha visto il coinvolgimento di Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta e province dell’Emilia.

Particolarmente importante per la tutela della salute dei consumatori è stato l’evento occorso nei giorni immediatamente precedenti al Natale a Milano. Qui i controlli, arrivati dopo una lunga e scrupolosa indagine, hanno permesso di sequestrare circa 600 chili di molluschi bivalvi e pesci di origine asiatica individuati a bordo di un furgone privo di apparecchiature refrigeranti e non idoneo al trasporto di alimenti, presso la China Town della capitale lombarda. Durante le verifiche dei militari è stato appurato che i prodotti, di imminente immissione sul mercato milanese, erano stati importati illegalmente dall’estero sfuggendo a qualsiasi forma di controllo. I prodotti sono stati sequestrati e tutte le persone coinvolte sono state identificate e deferite all’autorità giudiziaria competente per importazione illegale di prodotti alimentari di ordine animale.

Oltre 11 tonnellate di prodotti ittici sono stati, invece, sequestrati nel corso dei numerosi controlli per assenza delle informazioni di tracciabilità ed etichettatura, espressamente previste dai Regolamenti della Comunità europea per garantire prodotti sani e certificati ai consumatori finali.

La discreta, ma intensa attività di controllo degli uomini e delle donne della Guardia Costiera ligure, che si è articolata su tutta la filiera ittica, dalla pesca in mare alla commercializzazione a terra e la somministrazione nel ramo della ristorazione, continuerà anche negli ultimi giorni del 2017, con l’assicurazione per il cittadino che le attività a tutela del consumatore continueranno con rinnovato impegno ed immutata attenzione anche nel 2018.