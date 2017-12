Tenta di rubare gratta e vinci, arrestato 49enne

Genova – E’ stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato un uomo di 49 anni, genovese, responsabile del reato di tentata rapina.

Nella mattinata di ieri il 49enne è entrato in una tabaccheria di via Anfossi, nel quartiere di Genova Pontedecimo, e, cercando di approfittare di un momento di distrazione del titolare, ha portato via un interno blocchetto di Gratta e Vinci per poi cercare di guadagnare la fuga.

Il proprietario, accortosi di quanto accaduto, ha cercato di bloccare il ladro che, con una reazione violenta, si è divincolato ed è riuscito a scappare abbandonando la refurtiva per terra.

Sul luogo è arrivata immediatamente una volante del Commissariato Cornigliano che ha soccorso il titolare della tabaccheria ed ha intercettato il fuggitivo nelle immediate vicinanze del negozio.

Accompagnato in Questura, l’uomo è stato trovato in possesso di 14 gratta e vinci risultati rubati da un’altra tabaccheria di Pontedecimo. Il ladro sarà giudicato nella mattinata odierna con il processo per direttissima.