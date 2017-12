Migrante travolto da un treno a Manarola, nelle Cinque Terre

Manarola (La Spezia) – Forse un malore o un gesto volontario all’origine della tragedia avvenuta ieri pomeriggio, nei pressi della stazione ferroviaria della località delle Cinque Terre. Un giovane migrante di 24 anni, originario del Senegal e regolarmente nel nostro Paese con un permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato travolto da un treno Frecciabianca in transito a velocità sostenuta.

Alcuni testimoni avrebbero visto il giovane che si toglieva la giacca e la camicia e per questo si è pensato ad un gesto volontario ma potrebbe trattarsi anche di un malore improvviso.

Il giovane è stato investito dal mezzo che lo ha trascinato sui binari.

Subito è stata interrotta la circolazione ferroviaria ma per il migrante non c’è stato niente da fare.

I treni sono rimasti bloccati sino alle 19 quando è ripreso il normale passaggio.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le circostanze in cui è avvenuto.

