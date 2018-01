Genova – Nasce la Casa dei Cantautori all’Abbazia di San Giuliano

Genova avrà la sua “Casa dei Cantautori” dedicata alla memoria ed al ricordo di grandi della musica italiana come Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi, Umberto Bindi e Luigi Tenco e dove potranno avviare laboratori e attività cantautori del calibro di Ivano Fossati e Gino Paoli.

La Giunta comunale ha infatti approvato, su proposta del sindaco Marco Bucci e dell’’assessore alla Cultura Elisa Serafini, l’accordo di valorizzazione per la costituzione della Casa dei Cantautori liguri nel complesso monumentale dell’Abbazia di San Giuliano.

Come previsto dall’accordo siglato con ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e Regione Liguria, viene istituita ufficialmente la “Casa dei Cantautori” che, caratterizzata dalla doppia funzione, espositiva e formativa, avrà tra gli obiettivi più importanti quelli di acquisire, catalogare, conservare, ordinare ed esporre le testimonianze di Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Ivano Fossati, Umberto Bindi, Gino Paoli e Luigi Tenco: un riconoscimento della storia della tradizione cantautorale che il paese attendeva da anni.

