Gossip – Jessica Alba mamma tris: è nato Hayes

Los Angeles – Il 2017 si è chiuso in bellezza per Jessica Alba, che proprio il 31 dicembre ha dato alla luce il suo terzo figlio, Hayes Alba Warren, il suo primo maschietto. Dall’unione con il marito Cash Warren, che ha sposato nel 2008, sono nate infatti altre due bambine, Haven e Honor, di 9 e 6 anni.

A rendere noto il lieto evento è stata proprio l’attrice con un post sul suo account Instagram con la foto del nuovo arrivato, insieme alla scritta “Il miglior regalo per celebrare il nuovo anno. Non potremmo essere più felici. Haven e Honor sono già impazzite per il loro fratellino.”

Che la data del parto fosse vicina si era intuito dal fatto che la neo mamma abbia da poco festeggiato il Baby Shower con le amiche in una pasticceria di Los Angeles. Jessica Alba e il marito avevano annunciato la gravidanza con un video in cui appariva la famiglia al completo, e la donna, con la mano sul ventre, comunicava ai suoi fan che la famiglia si stava allargando nuovamente.

L’attrice, protagonista di fortunate serie televisive fin dagli esordi, tra cui Flipper e Dark Angel, ha lavorato anche in diverse pellicole di successo. Da qualche tempo ha però deciso di dedicarsi completamente alla famiglia e alla sua azienda, The Honest Company, che si occupa di commercializzare prodotti non tossici per il mercato del consumo consapevole.