Lotteria Italia – Primo premio ad Anagni, ecco tutti i premi

Genova – Nessun biglietto vincente della Lotteria Italia venduto in Liguria. La Fortuna non ha sorriso a chi ha acquistato i biglietti nella nostra regione e nemmeno i premi minori sono arrivati da Ventimiglia allo Spezzino.

Il primo premio da 5 milioni di Euro è invece arrivato nel Lazio, in provincia di Frosinone e più precisamente ad Anagni.

In calo il numero dei biglietti venduti (8,6 milioni, erano 8,8 nel 2016) e gli incassi hanno raggiunto quota 43 milioni di Euro (in premi poco meno della metà).

Anche quest’anno ci sono state molte polemiche legate alla contraddizione di uno Stato che lotta contro la dipendenza da gioco d’azzardo ma poi mantiene Lotterie di diverso tipo che possono rappresentare un incentivo al gioco.

Il numero vincente è il Q 067777

A seguire i premi più alti:

2 milioni e mezzo di Euro a Milano con il numero: P 245714

1 milione e mezzo di Euro a Rosta, in provincia di Torino con il numero: D 034660

1 milione di Euro a Pinerolo, sempre in provincia di Torino con il numero: P 462926

500 mila Euro arrivano a Roma con il numero: D 243750

La Lotteria Italia ha distribuito anche molti premi di “seconda categoria” del valore di 50mila euro

F 233484 venduto a Firenze

U 205349 venduto a Montese (MO)

I 465167 venduto a Roma

U 076485 venduto a Magione (PG)

R 415050 venduto a Roma

B 114774 venduto a Bagnolo Mella (BS)

I 170928 venduto a Bresso (MI)

R 089935 venduto a Altopascio (LU)

M 405207 venduto a Tivoli (RM)

A 133596 venduto a S. Gennaro Vesuv. (NA)

U 064207 venduto a Fiumicino (RM)

G 084289 venduto a Corigliano Calabro (CS)

D 291950 venduto a Correggio (RE)

F 206540 venduto a Roma

T 206856 venduto a Roma

S 368547 venduto a Latina

L 436591 venduto a Desenzano (BS)

C 059259 venduto a Anagni (FR)

B 367022 venduto a Firenze

E 224798 venduto a Parma

R 491223 venduto a Roma

A 466628 venduto a Torre Annunziata (NA)

N 242819 venduto a Caronno Pertusella (VA)

I 268849 venduto a Avella (AV)

T 294994 venduto a Anzio (RM)

M 239686 venduto a Sassari

F 224885 venduto a Binasco (MI)

N 077178 venduto a Somma Lombarda (VA)

G 133761 venduto a Sorrento (NA)

G 120663 venduto a Piubega (MN)

I 324044 venduto a Jesi (AN)

G 267830 venduto a Serravalle Pistoiese (PT)

N 486646 venduto a Sestola (MO)

C 250085 venduto a Casoria (NA)

S 049055 venduto a Reggello (FI)

Q 186089 venduto a Vicenza

E 287918 venduto a Piacenza

N 028098 venduto a Bologna

A 043587 venduto a Milano

Q 375626 venduto a Gallicano nel Lazio (RM)

N 168284 venduto a Busto Arsizio (VA)

O 352360 venduto a Colleferro (RM)

E 080180 venduto a Lucera (FG)

F 201816 venduto a Campobasso

L 090599 venduto a Capena (RM)

D 398757 venduto a Monterotondo (RM)

M 260568 venduto a Codroipo (UD)

P 391773 venduto a Roma

E 208473 venduto a Casalgrande (RE)

A 058487 venduto a Anagni (FR)