Maltempo in Liguria – Pre-Allerta per l’arrivo di una forte perturbazione

Genova – Uno stato di pre-Allerta per la Liguria che attende il passaggio di una forte perturbazione che potrebbe portare precipitazioni molto intense ma anche freddo e nevicate ad alta quota. Sarà il bollettino dell’Arpal previsto tra mezzogiorno e l’una a chiarire meglio la situazione, soprattutto per quanto riguarda il livello d’allarme.

Una perturbazione che dovrebbe interessare soprattutto la Liguria di ponente, da Genova a Ventimiglia e che potrebbe far scattare uno stato di Allerta tra arancione e rosso, quindi di livello elevato.

Se scatterà il livello di allerta sarà comunque per il periodo a cavallo tra oggi, domenica, e lunedì 8 gennaio.

Gli esperti Meteo dell’Arpal stanno esaminando i dati in loro possesso per poi predisporre una previsione dettagliata sulla base della quale le autorità decideranno se far scattare – e a quale livello – lo stato di Allerta.