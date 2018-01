Toirano – Incendio in un magazzino di via Mazzini

Toirano (Savona) – Molti danni ma fortunatamente nessun ferito, questo pomeriggio, nell’incendio divampato attoro alle 14,30 in un magazzino di via Mazzini. Sono stati i passanti a dare l’allarme quando hanno visto del fumo nero che fuoriusciva dai locali.

Subito sono arrivati i vigili del fuoco che hanno verificato che all’interno non si trovasse nessuno e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Spente le fiamme sono iniziate le verifiche per accertare le cause del rogo e le eventuali responsabilità.

Un corto circuito o un guasto all’impianto elettrico sono le ipotesi più probabili.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono ingenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

