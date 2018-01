Golden Globe 2018, red carpet total black e Italia a mani vuote

Beverly Hills (California) – Un red carpet tinto di nero quello della 75esima edizione dei Golden Globe, in segno di protesta nei confronti delle molestie sessuali a Hollywood che hanno infiammato il mondo del cinema negli ultimi mesi. Le star, vestite a lutto, si sono presentate all’insegna della sobrietà e della vicinanza alle vittime degli abusi.

A parlare dello scandalo sulle molestie sessuali è stata anche Oprah Winfrey, che ha ricevuto il Premio alla carriera Cecil B. DeMille Award, che ha commentato: “Per troppo tempo le donne non sono state ascoltate o credute quando hanno osato raccontare la loro verità sul potere di certi uomini. Ma questo tempo è finito“.

La serata si è svolta al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California, ed è stata guidata dall’ironica verve di Seth Meyers. Trionfatore della manifestazione è il film “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh, che ha portato a casa quattro premi, sbaragliando la concorrenza, tra cui il favorito “La forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro. Tra i candidati italiani, il film “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino aveva tre nomination, purtroppo sfumate in corsa. La pellicola di McDonagh ha portato a casa i premi come miglior film, migliore sceneggiatura, migliore attrice Frances McDormand e miglior attore non protagonista Sam Rockwell.

Il premio come migliore attore protagonista è stato assegnato a Gary Oldman per la sua interpretazione di Wiston Churchill ne “L’ora più buia“, mentre il premio alla regia è stato conquistato da Guillermo Del Toro per “La forma dell’acqua“.

“Lady Bird” ha conquistato il premio come miglior film comedy o musical, mentre il premio come miglior film di animazione è andato a “Coco”, il nuovo film Pixar.

Ecco elenco completo dei premi assegnati:

Miglior film – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior film di genere comedy o musical – Lady Bird

Miglior regista – Guillermo del Toro (La forma dell’acqua)

Miglior attrice in un film di genere comedy o musical – Saoirse Ronan (Lady Bird)

Miglior attore in un film di genere comedy o musical – James Franco (The Disaster Artist)

Miglior attrice in un film drammatico – Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Miglior attore in un film drammatico – Gary Oldman (L’ora più buia)

Miglior attrice non protagonista – Allison Janney (I, Tonya)

Miglior attore non protagonista – Sam Rockwell (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Miglior sceneggiatura originale – Martin McDonagh (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Miglior colonna sonora per il cinema – Alexandre Desplat (La forma dell’acqua)

Miglior canzone originale per il cinema – This Is Me (The Greatest Showman)

Miglior film d’animazione – Coco

Miglior film straniero – Oltre la notte, Fatih Akin (Germania)