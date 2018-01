Per sistemare i fiori sale su un leone della Reggia di Caserta: polemica al matrimonio

Per tutta risposta, il direttore del monumento ha scritto un post per spiegare che nessuna delle stanze adibite a museo sono state toccate dall’evento privato: “Fin da bambino, e ancora oggi, quando vedo una chiesa aperta, entro e mi godo il silenzio e la bellezza di questi spazi alti; da quando vivo al Sud trovo spesso le chiese piene di fiori preparati per una cerimonia, e mi esaltano i profumi, i colori, l’attesa che già si percepisce di una gioia collettiva; ecco perché ho autorizzato l’infiorata dello scalone in occasione del recente matrimonio, ho pensato che non dispiacesse ai visitatori, anzi; per il resto la festa non si è svolta negli appartamenti museali, ma negli spazi destinati agli eventi, come tanti altri congressi che nessuno ha notato“.

Il matrimonio in questione contava circa 250 invitati, un numero anche minore rispetto alla capacità della stanza, e ha visto protagonisti la giovane rampolla della famiglia Ammaturo e il suo neo sposo Francesco, dopo aver detto sì nella Basilica di San Francesco da Paola, in Piazza del Plebiscito a Napoli, con Andrea Bocelli che ha cantato l’Ave Maria durante la funzione.