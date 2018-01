Genova, record di diagnosi di polmonite al San Martino

Genova – Che l’influenza abbia colpito a destra e a manca in Liguria, così come in tutta Italia, è sotto gli occhi di tutti. Ma che talvolta la patologia possa essersi presto trasformata in polmonite, quello era meno prevedibile. E invece fa scalpore la notizia secondo cui ben 11 tra i pazienti visitati e soccorsi al “San Martino” nelle ultime ore abbiano ricevuto la diagnosi di una polmonite. Non è un allarme, come evidenziato dalla stessa struttura ospedaliera genovese, ma un dato da evidenziare: perché se quasi il 15% dei pazienti giunti al pronto soccorso ha ricevuto la medesima diagnosi, è giusto documentarlo. I pazienti ovviamente sono subito passati in cura per la loro patologia e nessuno è stato trovato in condizioni gravi.