Le bellezze artistiche di Sampierdarena presentate in Piazza Sarzano

Genova – Per far conoscere il patrimonio artistico e culturale del quartiere di Sampierdarena, spesso sottovalutato, la storica associazione culturale ligure A Compagna, ha organizzato un incontro, che si terrà Martedì 16 Gennaio alle ore 17 presso l’Aula San Salvatore in Piazza Sarzano, vicino all’uscita della Metropolitana.

La conferenza, dal titolo “San Pier d’Arena e l’Italia delle Meraviglie” sarà presentata da Daniele Benigno e Marina Rossi, membri de “La Strada dell’Arte”. Questa, favorisce da tempo diverse manifestazioni patrocinate dal Comune di Genova, dal Municipio II Genova Ovest e il Centro Civico “Buranello” e ha come obiettivo quello di far conoscere le bellezze artistiche di Sampierdarena e allo stesso tempo di aumentarne la vivibilità.

Durante l’incontro, a ingresso libero, grazie a supporti multimediali, verrà effettuato un percorso nell’arte del quartiere tra le numerose ville costruite tra XVI e XVII secolo, chiese, affreschi, mosaici e dipinti ad opera di grandi maestri Genovesi come Bernardo Strozzi, Domenico Fiasella e Giovanni Andrea Ansaldo.