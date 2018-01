Antonella Clerici dice addio al cane Oliver: “Per me sei stato il mio primo figlio”

Share Share 0 Share 0

Roma – Solo chi ha vissuto con un animale a casa può comprendere il dolore che si prova nel momento in cui questo viene a mancare. Antonella Clerici ha dovuto fare i conti con questa sofferenza a causa della morte di Oliver, il suo Labrador Retriever che è morto all’età di 15 anni. Il post pubblicato dalla conduttrice de “La Prova del Cuoco” è pieno di dolore e di affetto per l’animale: «Ciao Oliver grazie di tutto. Sei stato uno straordinario compagno di vita. Con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa e per me sei stato il mio primo figlio. Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu. Ti portero’ sempre nel mio cuore non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare cosi mentre guardi il mare che amavi tanto…..e ti lascio andare come estremo atto di amore x te».

Il profilo Instagram di Antonella ha proprio Oliver tra i protagonisti della gallery, dove veniva spesso ritratto. I problemi di salute del fedele compagno erano iniziati da qualche mese, e la donna aveva resistito nonostante i giorni difficili che l’avevano tenuta sveglia giorno e notte per vegliare su di lui. Poi sembrava che le condizioni fossero migliorate, fino all’addio.

L’immagine pubblicata per l’estremo saluto ritrae Oliver sulla spiaggia che guarda verso l’orizzonte, come se si preparasse al viaggio lontano dalla sua amata padrona.