L’Astronomia sbarca al Museo di Storia Naturale di Genova

Genova – Anche quest’anno l’Associazione Ligure Astrofili Polaris, in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria”, ha organizzato un ciclo di quattro conferenze primaverili, multimediali e interattive, dove verranno illustrati i principali temi dell‘astronomia moderna.

Il primo degli incontri, che saranno ad ingresso gratuito e si terranno presso il Museo di Storia Naturale di Via Brigata Liguria 9 nella Sala Anfiteatro, avrà luogo Sabato 20 Gennaio 2018 alle ore 15.30 e tratterà il tema della vita delle stelle. Questi astri celesti, infatti, nascono, vivono e muoiono; osservarlo in diretta però risulta molto difficile perchè i tempi delle stelle e dello spazio sono molto dilatati rispetto ai tempi della storia umana. Alzando gli occhi verso il cielo potrebbe capitarci di poter osservare stelle di tutte le età: dalle più piccole, come le stelle del Trapezio di Orione, alle più anziane, come Aldebaran e Arturo.

Il relatore Davide Cenadelli, Ricercatore presso OAVdA, esporrà al pubblico il ciclo vitale delle stelle, partendo dalla loro nascita all’interno delle nebulose, seguendo la loro vita durante le fasi nucleari e arrivando fino alla fine quando, a seconda della massa, possono dare origine a eventi spettacolari come le esplosioni di supernovae. Dopodichè, verrà analizzata la formazione dopo la morte della stella di nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri, che possono essere considerati come alcuni degli oggetti più strati esistenti in natura.