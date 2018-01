Bergamo – Bimba di 14 mesi azzannata dal cane di famiglia: gravissima

Share Share 0 Share 0

Bergamo – Una bambina di 14 mesi è stata azzannata alla testa dal cane di famiglia e si trova ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri all’interno dell’abitazione della famiglia della piccola, in via Ventura a Bergamo.

L’aggressione è stata improvvisa: il cane, un incrocio tra un boxer ed un pastore tedesco, improvvisamente si è rigirato alla piccola e l’ha morsa alla testa senza più lasciare la presa. Il padre della bambina, insieme a due amici presenti in quel momento, è subito intervenuto.

Sul posto sono giunti in breve tempo anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la bimba in ospedale in codice rosso. Arrivata al pronto soccorso, è stata immediatamente sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed ora si trova ricoverata e sedata in prognosi riservata.

Il cane è stato preso in consegna dai veterinari dell’ars e sarà abbattuto; il padre della piccola è stato denunciato dai Carabinieri di Bergamo per lesioni colpose.